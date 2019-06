El vice-primer ministre italià, Matteo Salvini, ha promès que deixarà el Govern si no pot tirar endavant una disminució dels impostos d'almenys 10.000 milions d'euros, segons informa el diari 'Il Corriere della Sera'.









Itàlia està negociant una revisió pressupostària amb Brusselles per intentar evitar un procediment disciplinari a causa de l'elevat del seu deute. Enfortit pel bon resultat de la Lliga, el seu partit, en les recents eleccions europees, Salvini ha fet abaixar l'elevada càrrega fiscal a Itàlia, una prioritat del Govern.





"El problema és que no hi ha retallades fiscals serioses que puguin valer menys de 10.000 milions d'euros", ha declarat al citat diari. "Itàlia necessita una reforma fiscal valenta. És la meva obligació dur-la a terme (...) si no em permeten fer-la, diré adéu i marxaré", ha afegit.





El Govern, que conformen la ultradretana Lliga de Salvini i el Moviment 5 Estrelles, insisteix en una baixada d'impostos per reviure l'economia italiana.





Salvini ha assegurat que estaria encantat de fer servir qualsevol estalvi pressupostari el 2019 per reduir el dèficit aquest any. "Però ja n'hi ha prou de cinturons en els propers anys, prou d'escanyar el creixement", ha afegit.





El Govern italià espera estalviar uns 3.000 milions d'euros aquest any per reduir el dèficit del 2,4 per cent previst actualment i situar-lo entre el 2,1 o 2,2 per cent.