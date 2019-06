Empresaris de Catalunya portarà l'ANC davant els tribunals si no retira el cercador d'empreses "patriòtiques"

Empresaris de Catalunya ha anunciat que portarà a l'ANC davant la justícia si no retira en un termini de 24 hores el cercador per promocionar empreses afins al sobiranisme, i que ho farà "per garantir el bon funcionament del mercat i de l'economia catalana".









En un comunicat aquest divendres, l'organització ha explicat que li ha enviat una carta a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, perquè retiri el web, i ha criticat que és "perversa perquè llista de manera passiva les empreses no favorables a la independència".





Empresaris de Catalunya ha recalcat que aquest cercador suposa "un acte de sectarisme ideològic que té efectes negatius per al mercat i l'economia, distorsionant greument la competència".