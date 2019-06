L'alcohol és la droga més consumida per les dones, un 12% més que els homes

L'alcohol és la droga més consumida per les dones, que superen en un 12 per cent la ingesta de begudes alcohòliques realitzada pels homes, segons es desprèn del 'Informe 2018 de l'Observatori Projecte Home sobre el perfil de les persones amb problemes d'addicció a tractament', elaborat per l'Associació Projecte Home i presentat aquest divendres al CaixaForum de Madrid.





MÉS INFORMACIÓ Un consum d'alcohol moderat no protegeix el cor





El treball s'ha realitzat sobre una mostra de 2.600 enquestes de persones majors de 18 anys que han acudit a un centre de Projecte Home per sol·licitar tractament per un problema d'addicció. De tots ells, el 14,6 per cent eren dones i el 85,4 per cent homes, d'una edat mitjana de 38 anys, el 59,3 per cent estaven solters, més de la meitat no tenien estudis o aquests eren de primària i el 76,4 per cent havia treballat a temps complet en els últims tres anys, si bé en el moment de sol·licitar tractament, menys de la meitat tenia en la seva ocupació la principal font d'ingressos.





El 90 per cent de tots ells va manifestar consums regulars o problemàtics amb l'alcohol, tot i que aquesta substància no fos el principal motiu de petició d'ajuda. Tot i això, i segons ha explicat l'experta de la Comissió d'Avaluació de Projecte Home, Mª Ángeles Fernández, el 37,3 per cent va demandar tractament per la seva addicció a l'alcohol, seguit del 34,9 per cent que ho va fer per cocaïna, el 8,9 per cent cànnabis i el 3 per cent heroïna.





L'alcohol és també la substància el consum problemàtic es detecta a edats més primerenques (entre els 15 i 16 anys), si bé és la substància per la qual es demanda tractament a edats més avançades, a partir dels 40 anys, i, per tant, amb més temps de consum (29,6%).





Així mateix, el consum de cànnabis s'inicia de mitjana entre els 16 i 17 anys, mentre que a partir dels 19 anys apareix l'inici mitjà consums problemàtics d'al·lucinògens i amfetamines.





Ja en l'edat adulta, i especialment entre les dones, es produeix l'inici de consum problemàtic de psicofàrmacs.





Per comunitats autònomes, l'informe ha mostrat que a Andalusia la substància per la que més es demana tractament és la cocaïna (45,6%), seguida de l'alcohol (22,8%); a Astúries l'alcohol (42%), seguit de la metadona (9,7%); a Balears l'alcohol (23,9%), seguit de la cocaïna (21,7%); a Canàries la cocaïna (61,1%) i l'alcohol (16,7%); a Cantàbria s'ha sol·licitat més ajuda per alcohol (36,3%) i cocaïna (23,3%); a Castella-la Manxa per cocaïna (36,2%) i alcohol (34,5%); i a Castella i Lleó per alcohol (29,2%) i cocaïna (26,6%).





Així mateix, les principals substàncies per la qual ha acudit als centres de Projecte Home a Catalunya han estat la cocaïna (36,6%) i l'alcohol (30,4%); a la Comunitat Valenciana la cocaïna (36,8%) i alcohol (17%); a Extremadura la cocaïna (50%) i l'alcohol (5,6%); a Galícia la cocaïna (36,6%) i l'alcohol (30,7%); a La Rioja l'alcohol (31,6%), el cànnabis (28,9%) i les amfetamines (26,3%); a Madrid la cocaïna (30,8%) i l'alcohol (28,2%); a Múrcia la cocaïna (42,1%) i l'alcohol (16,9%); i a Navarra l'alcohol (38,1%) i la cocaïna (20,6%).





MÉS DEL 60% HA PATIT ANSIETAT SEVERA





"L'alcohol acompanya a altres substàncies i per això és important que treballem entre tots en la prevenció dels nostres joves. I és que, l'abordatge de les addiccions no només consisteix a tractar l'addicció, sinó que requereix una resposta integral i treballar en totes les àrees que afecten a la persona com la part familiar, social o laboral", ha comentat la directora general de l'organització, Elena Presencio.





De fet, en l'informe s'ha evidenciat que el 32,4 per cent de la població atesa patia algun problema mèdic crònic, especialment les dones, i fins al 26 per cent prenia algun medicament de manera regular per prescripció mèdica. Així mateix, s'ha constatat una elevada comorbiditat de l'addicció i altres problemes emocionals i psicològics entre aquesta població.





En concret, més de la meitat de les persones que han estat ateses prenia medicació psiquiàtrica, fins a un 67,2 per cent ha patit ansietat severa, un 54,7 per cent ha patit depressió severa i cas un 40 per cent ha tingut una idea suïcida.





En aquests casos, les dones presenten percentualment una major incidència de problemes emocionals i psicològics, depressió severa, idees suïcides i, fins i tot, intents de suïcidi. No obstant això, i malgrat això, les dones segueixen trigant més a acudir a tractament per problemes amb les drogues que els homes.





"Totes aquestes dades s'han que sigui necessari conscienciar a tota la societat que no es pot normalitzar el consum d'alcohol i que s'ha de demanar ajuda com més aviat quan apareix un problema d'addicció", ha tancat el president de l'Associació Projecte Home, Luis Bononato.