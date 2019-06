Primeres baixes a Ciutadans per la deriva erràtica de la seva direcció

Les aigües baixen revoltes a Ciutadans. Després de la ruptura amb Valls a l'Ajuntament de Barcelona i la demostració d'una actitud erràtica en les negociacions autonòmiques, la formació 'taronja' està patint un trencament intern entre els que aposten per virar cap al centre i els que consideren que va ser encertat posicionar davant del "sanchisme"en les últimes eleccions.









Segons s'ha publicat aquest divendres, Toni Roldán, secretari de Programes de Cs, estaria sospesant abandonar el seu escó de manera immediata o bé després de l'estiu. Roldán és un dels homes forts de l'organització i forma part del "front econòmic" del partit, al costat de Luis Garicano --el seu mentor a la London School of Economics-- i Francisco de la Torre.





El congressista ha estat un dels impulsors de mesures estrella al partit com la "motxilla austríaca" o la reforma del sistema de pensions. La seva pèrdua seria molt dura per Cs, que està mancat de quadres mitjans amb carisma i qualificació professional capaços de negociar amb altres formacions i integrar-se en aparells de govern.





La raó després de la sortida de Roldán estaria en la negativa de Ciutadans a pactar amb el PSOE a nivell nacional. Si bé els social-liberals s'han obert a aliances regionals o locals amb els socialistes, com a Castella-la Manxa o les illes Canàries, Albert Rivera segueix mantenint la seva particular "no és no" a Pedro Sánchez, enfront de la incomprensió de Roldán.





DE PÁRAMO CRIDA A LA CALMA





El secretari de Comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, dóna per fet que el secretari de Programes i Àrees Sectorials del partit, Toni Roldán, mantindrà el seu escó al Congrés. A més, ha assenyalat que encara que en l'Executiva debaten --també sobre la política de pactes postelectorals--, quan prenen una decisió ho fan "tots a una".





De Páramo ha fet servir en la seva defensa el fet que l'Executiva 'taronja' adoptés per unanimitat la negativa a pactar amb Sánchez i la preferència per aliances amb el Partit Popular. Encara que "hi ha debats", després "les decisions es prenen tots a una", ha afegit.





Amb tot, els ànims estan caldejats en el partit. La manca de lideratge a Catalunya i el paper secundari en el bloc de la dreta llasten a una formació que elecció rere elecció no obté suficient quota de poder. La sortida de Roldán seria un revulsiu que obligaria a Ciutadans a revaluar la seva estratègia.