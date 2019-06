Brots verds en els salaris: puja el sou més freqüent però sense sobrepassar els 20.000 euros anuals

El sou anual més habitual va ser de 17.482 euros el 2017, xifra que millora en gairebé 1.000 euros, un 6%, el dels quatre anys anteriors, segons l'Enquesta Anual d'Estructural Salarial' de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb dades corresponents a l'exercici 2017.









Malgrat aquest increment, el salari més freqüent va ser un 26,1% inferior al salari mitjà registrat en 2017. En concret, el salari mitjà anual per treballador va pujar un 2,1% el 2017, fins a situar-se en 23.646,5 euros, la xifra més elevada almenys des de 2008.





L'organisme estadístic explica aquesta diferència entre el salari mitjà i el més habitual en què hi ha pocs treballadors amb salaris molt alts, però que influeixen notablement en el salari mitjà. L'INE fa, doncs, una divisió entre els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior per obtenir el salari mitjà, que el 2017 es va situar en 19.830,1 euros.





Els treballadors amb contractes de durada determinada van guanyar una mitjana de 17.033,7 euros anuals el 2017, un 2,8% més que el 2016, enfront dels 25.084,7 euros dels contractes indefinits (+2,3%). En general, els treballadors amb un contracte de durada determinada van tenir un salari mitjà anual inferior en un 32,1% al dels contractes indefinits.





ELS TREBALLADORS COBREN UN 21,9% MENYS





Les diferències salarials entre homes i dones s'han reduït lleugerament respecte a l'anterior enquesta. El guany mitjana anual dels homes va ser de 26.391,8 euros a l'any, mentre que la de les dones va suposar el 78,1% d'aquesta quantia, amb 20.607,8 euros, un 21,9% menys que la dels homes. En 2016, la bretxa entre els dos sexes era del 22,3%.





L'INE ha destacat que aquesta diferència salarial es redueix si es consideren situacions similars (tipus de contracte, jornada, ocupació). També ha deixat clar que la desigualtat també queda palesa si s'analitza la proporció de treballadors amb guany baixa (assalariats la guany per hora està per sota dels dos terços del guany mitjana), que va ser del 16,2% el 2017. Entre aquests treballadors, el 63,9% eren dones.









En 2017 el nombre de dones que va tenir uns ingressos salarials menors o iguals al Salari Mínim Interprofessional (SMI) va ser del 18,8%, enfront del 7,8% dels homes. En els salaris més alts, el 8% dels homes va presentar uns salaris cinc vegades o més superiors al SMI, enfront del 4,2% de les dones.





A més, el guany mitjà per hora a temps complet dels homes va ser de 16,44 euros el 2017 (+1% respecte a 2016), enfront dels 14,95 euros de les dones (+2,9%). A temps parcial, el guany mitjà per hora de les dones va ser de 10,29 euros (+1,2%) i la dels homes de 12,05 euros (+1,9%).









PUJA UN 4% EL SALARI EN EL TEMPS PARCIAL





També és destacable la diferència entre el guany mitjà anual dels treballadors a temps complet (27.348,3 euros) amb la dels contractats a temps parcial (10.684,2 euros), encara que aquesta bretxa s'explica per la diferència d'hores treballades. El salari mitjà dels contractats a temps complet va pujar un 1,8% respecte a 2016, mentre que el dels contractats a temps parcial va augmentar un 4,2%.





Les dones que treballen a temps complet guanyen una mitjana de 25.416,7 euros a l'any (+2,4%), mentre que els homes obtenen uns guanys de 28.716,7 euros (+1,2%). En el cas del temps parcial, les dones guanyen 10.409,9 euros (+3,9% sobre 2016), mentre que el guany dels homes és de 11.279,9 euros (+5,1%).





EL SOU DELS JOVES, EL QUE MÉS PUJA







Els directors i gerents van presentar el 2017 un salari anual de 51.010,5 euros, un 0,9% superior al de 2016. Són els que més cobren per grup d'ocupació, amb una retribució 1 115,7% superior a la mitjana. En canvi, els salaris més baixos són per als treballadors no qualificats en serveis, amb 12.954,6 euros anuals.





Per edats, el sou mitjà anual el 2017 per als treballadors menors de 20 anys va ser de 7.868,3 euros, la xifra més baixa si s'analitzen els sous per grups d'edat. La més alta correspon als treballadors de 55 a 59 anys, amb 27.631,3 euros anuals.





Els joves menors de 20 anys van ser els que més van veure augmentar el seu sou mitjà anual el 2017, amb un repunt del 9,5%, seguit dels joves de 20 a 24 anys, amb un salari mitjà un 4,1% superior al de 2016, fins als 11.775 euros.





Segons aquesta enquesta, el sou mitjà anual dels treballadors amb nacionalitat espanyola va ser l'únic que va superar la mitjana el 2017, amb 24.116,9 euros. Tots els grups amb nacionalitat diferent a l'espanyola van presentar un sou inferior al salari mitjà, sent el més baix el d'Amèrica Llatina (15.035,1 euros) i el del grup designat com 'Resta del Món' (14.579,9 euros).





Per comunitats autònomes, el panorama no ha canviat respecte a altres anys: País Basc (28.204,4 euros anuals per treballador), Madrid (27.089,1 euros) i Navarra (26.329,7 euros) van seguir registrant en 2017 els salaris més elevats, mentre que Extremadura (19.672,4 euros), Canàries (20.185,3 euros) i Castella-La Manxa (21.033,3 euros) van presentar els més baixos.