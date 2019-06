La UCO conclou que Indra va finançar irregularment la campanya del PP de Madrid el 2011

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha conclòs que l'empresa Indra va finançar amb 566,497,58 euros la campanya electoral de l'any 2011 del PP de Madrid, que llavors dirigia Esperanza Aguirre, a través de contractes falsos.









Segons un nou informe aportat al 'cas Púnica', els investigadors destaquen que les evidències documentals proven la "aquiescència de directius d'Indra --abans de l'arribada del seu actual president, Fernando abril-- a pagar despeses vinculades" al PP de Madrid , el que es va fer a través de "serveis no realitzats a empreses vinculades a la campanya electoral".





"Aquests serveis, segons documentació de la pròpia Indra Sistemes, no haurien estat efectivament escomesos. A més, segons les mateixes fonts, aquesta forma de procedir ja s'hauria registrat l'any 2008, després dels comicis de l'any 2007", subratlla l'informe, remès al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, encarregat del 'cas Púnica', en una de les peces s'investiga el presumpte finançament irregular del PP de Madrid.





Segons la UCO, els fons que hauria aportat Indra van ser a petició d'alts càrrecs de la Comunitat de Madrid i "haurien servit per retribuir els treballs" que l'entramat empresarial havia prestat el PP de Madrid, servint-se de l'empresa pública Agència d'Informàtica i telecomunicacions (ICM).





Aquest entramat al qual es refereix la Guàrdia Civil són Juan Miguel Madoz, administrador de Swat SL, i l'empresari Óscar Sánchez Moyano, qui mantenien contactes freqüents amb Ignacio González que van ser reflectits en l'agenda del llavors vicepresident de la Comunitat de Madrid.





AGUIRRE, GRANADOS I GONZÁLEZ ASSISTIR A REUNIONS





A aquestes reunions, segons l'agenda de González, assistien també altres autoritats del Govern autonòmic del PP, entre els que es trobava la mateixa presidenta Aguirre, el que va ser secretari general PP de Madrid Francisco Granados i altres exresponsables del PP madrileny com Borja Sarasola, Salvador victòria o Isabel Gallego.





L'informe, de 68 pàgines, realitza una anàlisi dels comptes i informació tributària de les societats de Madoz i Sánchez Moyano que permeten comprovar que els fons que rep la societat Formaselect Constulting S.L. d'Indra "es transfereixen gairebé immediatament a altres societats controlades" per aquestes dues persones. De fet, Formaselect va obtenir d'Indra la pràctica totalitat dels seus ingressos en 2012 (99,4 per cent) i 2013 (el 90,1 per cent), segons detalla la UCO.





La Guàrdia Civil també al·ludeix en el seu informe a la complexitat de l'anàlisi dels moviments de diners dissenyats per Sánchez Moyano i Madoz per trobar-se "esborrada o encriptada" l'escassa documentació trobada.





Finalment, els investigadors afegeixen que l'anàlisi dels proveïdors de les empreses analitzades no s'ha pogut concloure que responguin al pagament de despeses de campanya de terceres empreses que hagin actuat com a proveïdors del PP a les eleccions autonòmiques de 2011, "sinó que els diners rebut es filtra i acaba en l'estructura societària "dels dos empresaris esmentats.





"D'aquesta manera, conclouen, els fons aportats per Indra a petició d'alts càrrecs de la Comunitat de Madrid haurien servit per a retribuir els treballs que aquest entramat hi havia prestat pel Partit Popular de Madrid, servint-se de l'empresa pública ICM", explica la UCO.





No és la primera vegada que Esperanza Aguirre és esmentada en un informe dels investigadors de Púnica. L'abril passat, la UCO va lliurar altres conclusions en què situava a l'expresidenta madrilenya en diverses reunions amb altres exdirigents del PP madrileny en què s'haurien donat instruccions per recompensar amb contractes públics a empreses de la trama Púnica que haurien realitzat treballs de les campanyes electorals del partit en 2003 i 2007.





Però tant en l'informe que parlava de les campanyes de 2003 i 2007 com en el de 2011, no s'especifiquen les dates d'aquestes reunions en què hauria participat Aguirre amb altres exalts càrrecs.