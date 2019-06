"Consciència de diversitat", eix de la programació del proper quadrimestre del Teatre Lliure

Amb l'èmfasi posat en la "consciència diversa, que vol es inclusiva en tots els aspectes, com ara edat, gènere o accessibilitat", s'ha configurat la programació del Teatre Lliure corresponent al primer quadrimestre de la propera temporada, com ha explicat el seu director, Juan Carlos Martel, que va afegir el seu propòsit de col·laborar amb altres institucions i recuperar l'esperit del Lliure inicial.





Hi haurà en total setze espectacles, set propostes artístiques especials amb el segell & katharsis, quatre projectes de residència, un workshop internacional i altres activitats diverses, que es desenvoluparan tant en el palau de l'Agricultura de Montjuïc, com a la seu primigènia del barri de Gràcia .









Una de les principals novetats ha estat l'enquadrament dels espectacles en sis àrees, totes elles precedides pel signe &, que, com va indicar Martel, equival a la conjunció copulativa i grega i vol significar el criteri inclusiu amb el qual es pretén caracteritzar continguts i actuacions. Així el & ciutat inclou projectes de col·laboració amb després institucions culturals, educatives o socials de la pròpia ciutat; el & lliure, espectacles que tenen com a finalitat la professionalització d'artistes i creadors; el & espai, espectacles programats per una companyia externa seleccionada pel Lliure, el & acció directa, residències, programa educatiu, debats i activitats diverses; & Int, propostes internacionals; i & katharsis, projectes que viuen als marges de la definició convencional.





Altres novetats importants les constitueixen els horaris, que oferiran tres possibilitats, segons els muntatges: a les onze del matí, a les quatre i a les vuit del vespre; així com els preus, que aniran des dels 9 euros per als usuaris del carnet Generació Lliure, a un màxim de 29, amb diverses modalitats de packs i tarifes especials o reduïdes per a determinats col·lectius d'edat o socials. Hi haurà, a més, 21 funcions accessibles. "S'ha acabat dir que el teatre és car -va afirmar-, a partir d'ara el car serà no anar al teatre".





Martel ha indicat que les ajudes a la creació rebran el nom de l'actriu Carlota Soldevila i presentar així mateix les dades referides a 2018, any en què es van oferir 467 funcions, d'elles 279 a Montjuïc i la resta, a Gràcia. D'un total de 44 produccions, tretze van ser pròpies, nou coproduccions, quinze companyies convidades i 7 de gira. L'assistència es va elevar a 128.272 espectadors, amb un percentatge del 85%-75% d'ocupació. Els ingressos es van elevar a 8,41 milions d'euros (1,34 milions en taquillatge), una mica menor als de 2017 per la reducció tenint en patrocinis.