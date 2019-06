L'Arquebisbat de Tarragona relleva tres dels seus clergues acusats pel Vaticà

L'Arquebisbat de Tarragona ha rellevat dels seus càrrecs als clergues Pere Fibla, Xabier Segura i Miquel Vaixells, que estan acusats "d'alguns delictes canònics" i estan sent jutjats per la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà.









Són tres dels 17 clergues que formaven part del Seminari Poble de Déu (SPD), que va operar entre 1977 i 2017 permetent la pràctica del sexe sense considerar pecat. El Vaticà el va portar als tribunals eclesiàstics per delicte canònic de "pseudomística".





El Vaticà va decretar per a ells la mesura cautelar de "prohibició de l'exercici públic del ministeri sagrat" fins que no hi hagi sentència i l'Arquebisbat de Tarragona va demanar suspendre la mesura cautelar, però aquesta petició va ser rebutjada.





D'aquesta manera, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va comunicar als tres clergues el passat 7 de juny que finalitzaven el seu servei, de manera que els ha rellevat.





En el seu lloc, ha nomenat el sacerdot Simó Gras com a administrador de les parròquies de Santa Maria Magdalena de Blancafort, Santa Maria de Solivella i de la Transfiguració del Senyor de Pira; Víctor Mosquera administrador de les parròquies d'Assumpció d'Alcover, de Sant Pere ad Vincula de Mont-ral, de Sant Andreu de Farena i de Santa Maria Magdalena de la Masó, entre d'altres, ja Marcus Vinicius Teixeira com a administrador de la Transfiguració del Senyor de Vimbodí, de Santa Maria Assumpta de Tarrés i de Sant Joan Baptista de Vallclara.





A més, l'Arquebisbat ha assenyalat que si en algun moment del procés canònic apareixen indicis de delicte de l'àmbit penal civil ho han de comunicar a l'autoritat judicial de l'Estat, ha aclarit que "l'acusació no implica condemna i cal respectar la presumpció d'innocència dels acusats ", i ha assegurat que, si finalment són declarats innocents, els reintegrar en altres tasques pastorals.