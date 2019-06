L'Assemblea per una Escola Bilingüe assenyala com "hispanofòbia" l'actitud de la professora de Terrassa

L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha criticat la "sorprenent celeritat" de la instrucció portada a terme per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, que va descartar que hi hagués maltractament físic o motivació ideològica en la suposada agressió d'una professora a una alumna d'una escola de Terrassa (Barcelona) per dibuixar unes banderes d'Espanya.









"L'actuació de la docent és inacceptable i, per descomptat, en la fase inicial del procediment investigador no es pot descartar, com fa interessadament el Departament, la intencionalitat ideològica de la docent", ha sostingut l'AEB en un comunicat aquest dissabte.





L'AEB considera que la proposta de sanció lleu a la professora no es correspon amb la gravetat dels fets, i posa de manifest la "hispanofòbia" de la Conselleria d'Educació i de la docent, segons l'entitat.