Errejón busca suport per a la seva nova formació en el federalisme i republicanisme català i andalús

L'ex número dos d'Podem i actual portaveu del Grup Més Madrid a l'Assemblea de Madrid, Errejón, busca suport a Catalunya i Andalusia, sobretot en gent afí a Esquerra Unida i a Podem, per a la creació del seu nou partit, que tindrà com a punts clau el feminisme, el republicanisme, l'ecologisme i el federalisme.









De fet, ja han existit els primers contactes entre el cercle de Errejón i els polítics catalans i andalusos, doncs a Catalunya haurien mantingut converses amb gent d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), segons destaca 'Vozpópuli', ja que molts d'ells estan descontents amb la tasca de Podem.





I a Andalusia passa més del mateix. Errejón busca el federalisme a la comunitat andalusa per afermar-a aquella gent que comparteix aquest corrent polític i que rebutja a Podem o al PSOE, doncs Errejón considera que el seu partit, que els seus pilars ideològics seran les polítiques verdes i progressistes i un discurs republicà i federalista , reforcen un espai polític que han deixat lliure tant Podem com PSOE.





La idea és que en totes les regions es segueixi el mateix esquema, és a dir, que es construeixin xarxes amb organitzacions presents al territori per, d'aquesta manera, rellevar Esglésies ia la seva formació.





La formalització del partit, si no hi ha novetats, hauria de ser el 2020, ja que primer cal establir tot tipus de suports i contactes, així com s'està fent amb Catalunya i Andalusia, ja que segons el mitjà citat també hi ha el suport de Compromís i de sectors dels ecologistes d'Equo, així com dels regionalistes gallecs.





LA REPETICIÓ D'ELECCIONS EL HO ACCELERARIA TOT





Si Pedro Sánchez no va aconseguir formar govern abans del mes de setembre, tornarà a haver-hi eleccions generals anticipades i, d'aquesta manera, el full de ruta del nou partit de Errejón hauria de modificar.