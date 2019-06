Toni Roldán abandona Ciutadans després dels girs ideològics del partit

El fins ara portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés i secretari de Programes i Àrees Sectorials del partit, Toni Roldán, ha abandonat el partit a causa del gir estratègic que ha donat Ciutadans en pactar amb Vox i convertint-se en "blaus".









Amb aquest canvi, s'han "desvirtuant" els principis de "reformisme, regeneració i la batalla contra el nacionalisme" amb els quals va néixer l'organització.





"No em vaig perquè jo hagi canviat, sinó perquè Ciutadans ha canviat", ha comentat, incidint en que el que està fent la seva formació dista molt del "contracte" que ell va signar amb els d'Albert Rivera, a qui, no obstant, ha elogiat.





Roldán ha convocat una roda de premsa al Congrés per detallar la seva marxa del partit i, d'aquesta manera, deixar lliure el seu escó a la cambra baixa que ocupa des de desembre de 2015. Va concórrer com a número dos a la llista per Barcelona i ara el seu lloc podrà ser ocupat per Carina Mejías.





Ha reconegut que la deriva que ha triat la formació és "legítima" però que ell no la comparteix, com, segons ha dit, ha expressat tots els dilluns a les reunions de l'Executiva "des de la lleialtat". "Però no he tingut èxit i un no pot tractar de ser el que no és massa temps", ha assumit.





"Totes les estratègies polítiques tenen cost, però els costos per a Espanya de l'estratègia triada per Ciutadans són massa alts", ha advertit.