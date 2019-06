La revetlla Sant Joan congrega 60.000 persones a les platges de Barcelona

Unes 60.000 persones han celebrat la revetlla de Sant Joan a les platges de Barcelona la nit d'aquest dilluns, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.









Els Bombers de Barcelona han realitzat 161 serveis durant la nit: s'han registrat vuit focs en edificis, un a massa forestal, 44 d'ells a la via pública i s'han detectat 70 contenidors cremats.





S'han fet sis actuacions per fogueres no autoritzades. A més, la Guàrdia Urbana ha intervingut 2.625 llaunes de beguda per venda ambulant.





NETEJA DE LES PLATGES I SENSIBILITZACIÓ EN NO EMBRUTAR





Els serveis de neteja han iniciat les seves tasques a les 6.30 hores i han recollit 20 tones de residus fins a les 9.10 del matí, quan totes les platges han quedat obertes al públic.





Durant tota la setmana l'Ajuntament ha fet una campanya de sensibilització per conscienciar i demanar col·laboració en mantenir les platges netes.





Durant la jornada de Sant Joan acaba la campanya de sensibilització amb una instal·lació a la platja de Nova Icària, on s'han col·locat residus no recollits per visibilitzar l'incivisme a les platges durant la revetlla.