La petició d'Artur Mas a l'OTAN abans del 9-N

El Govern d'Artur Mas va contactar amb alts càrrecs de l'OTAN abans de la consulta del 9-N de 2014 perquè l'aliança militar donés suport a la hipotètica declaració unilateral d'independència (DUI) de Catalunya.









De fet, l'executiu va oferir un espai perquè l'OTAN obrís una subseu en territori català, cosa que va ser declinat per l'organisme ja que no hi havia interès a entrar en el sud d'Europa.





Independent Diplomat (ID), un 'lobby' americà que està especialitzat en processos secessionistes i que va ser contractat per la Generalitat entre 2013 i 2015, ha revelat la informació.





El Govern de Mas va pagar 1.391.000 euros a través de Diplocat i altres 92.842 euros des de la Delegació de la Generalitat a Nova York.





Els contactes entre el 'lobby' americà i el Govern van començar el 2012, però van quedar paralitzats. No va ser fins a setembre de 2014 quan es va reactivar aquest contacte, dos mesos abans de la consulta del 9-N.





En aquest moment el Govern de Mas va demanar a l'OTAN que donés suport al procés independentista que estava previst oficialitzar després de la consulta. L'organisme no va donar suport ni el referèndum ni es va mostrar interessat en tenir una subseu a Catalunya, ja que les seves prioritats eren unes altres.