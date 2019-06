Els presos independentistes arribaran a Barcelona el dimecres

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha posat en marxa aquest dilluns el dispositiu perquè els presos independentistes jutjats al Tribunal Suprem siguin traslladats a presons de Catalunya, segons fonts del Ministeri de l'Interior.

S'espera que dimecres els nou presos estiguin a Catalunya, tot i que les fonts no concreten hores per raons de seguretat.





La decisió l'ha pres l'organisme dependent del Ministeri de l'Interior, en coordinació amb els Serveis Penitenciaris de la Generalitat, una vegada que el Tribunal Suprem no va posar cap objecció a la petició dels polítics empresonats de tornar a presons catalanes fins que es conegui la sentència.





El procés s'ha iniciat un cop conclosos els tràmits administratius necessaris. El dispositiu serà igual al de l'anterior trasllat, al juny de 2018, després de concloure la fase d'instrucció: els homes aniran en conducció ordinària amb pernoctació a Zuera (Saragossa) i les dones aniran en conducció directa doncs, reglamentàriament, els trasllats d'homes i dones es fan per separat.





SENSE IMPEDIMENTS PER AL TRASLLAT





Manuel Marchena va remetre un ofici al secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, en el qual no posava cap impediment per fer efectiva la decisió de traslladar a presons catalanes als nou líders independentistes jutjats per rebel·lió que compleixen presó preventiva.





També el 21 de juny la Sala va rebutjar la posada en llibertat dels presos preventius mentre esperen sentència, al·legant la necessitat de salvaguardar "els fins del procés" amb la deliberació per emetre sentència. Estant a Madrid, es va autoritzar que els diputats presos participaran a la sessió constitutiva al Congrés de la nova legislatura; Joaquim Forn, per la seva banda, també va assistir al ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona.





Del trasllat es tornarà a encarregar la Guàrdia Civil, com ja va fer al juny de 2018 quan el departament dirigit pel ministre Fernando Grande-Marlaska va autoritzar que els nou presos esperessin a l'inici del judici a Catalunya.





Els nou presos aniran fins a la presó de Brians 2, a Barcelona, i en aquest punt seran agents dels Mossos d'Esquadra els que els traslladaran a les presons què disposi la Generalitat.