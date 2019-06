El Suprem rebutja deixar en llibertat els polítics presos, però autoritza el trasllat a Catalunya

La Sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem ha rebutjat la posada en llibertat mentre esperen sentència, dels líders independentistes jutjats per rebel·lió Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa.









Els magistrats no aprecien raons sobrevingudes per aixecar la mesura cautelar un cop finalitzat el judici i també alerten en la seva resolució de la necessitat de salvaguardar "els fins del procés", que està ja en l'últim tram i amb la deliberació que definirà el seu desenllaç iniciat.





D'altra banda, el president de la Sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha remès un ofici al secretari general d'Institucions Penitenciàries en el qual posa de manifest que no existeix obstacle per a fer efectiva la decisió d'aquest departament de traslladar a presons catalanes als nou líders independentistes jutjats per rebel·lió que compleixen presó preventiva.





Es tracta d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Cuixart, que havien sollicitat que una vegada acabat el judici, que ha durat quatre mesos que han hagut de passar en les presons madrilenyes de Soto del Real i Alcalá-Meco, poguessin tornar a presons catalanes per a estar prop del seu entorn.





"En aquest moment, no està prevista la pràctica d'actes processals que exigeixin intervenció personal dels processaments. Per aquest motiu no existeixi obstacle per a fer efectiva la decisió adoptada de procedir al trasllat", assenyala la resposta de la Sala a l'ofici que va enviar el departament dependent del Ministeri de l'Interior després de rebre la sollicitud dels nou presos preventius.





Segons les previsions d'Interior, per a dur a terme el trasllat els presos, aquests seran reunits en la presó madrilenya de Valdemoro, des d'on sortiran i, mitjançant conducció ordinària a càrrec de la Guàrdia Civil, seran portats a la presó de Zuera (Saragossa) per a una parada.





Des d'allí, els nou presos aniran fins a la presó de Brians 2, a Barcelona, i en aquest punt seran agents dels Mossos d'Esquadra els que els traslladaran a les presons que disposi Serveis Penitenciaris de la Conselleria catalana de Justícia.