Iceta preveu que la sentència del procés es pot resoldre al juliol

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha pronosticat aquest dijous que la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem serà "molt ràpida" i que pot arribar al mes de juliol.









"Tot apunta que tindrem una sentència molt ràpida i que no haurem d'esperar. No seria estrany que abans de marxar de vacances a l'agost puguem tenir la sentència", ha vaticinat en una entrevista de Catalunya Ràdio.





Fins ara, el calendari previst assenyalava que durant l'estiu s'analitzaria el judici del procés i que sobre finals de setembre i principis d'octubre hi hauria sentència de l'1-O.





Iceta a argumentat que és possible que la sentència arribi al juliol per "algunes de les coses que decideix el Tribunal" i una d'elles és que "volen anar ràpid".





"En aquest judici hi ha quatre o cinc coses que decidir. Decidir quins són els fets provats, quin tipus delictiu es pot aplicar i quina pena correspon, amb una setmana ho tens", i ha augurat que els presos sobiranistes seguiran en presons madrilenyes fins a la sentència.





Malgrat que creu que la sentència "no agradarà a molta gent", ha apuntat la possibilitat que inclogui una reflexió a favor de reformar el Codi Penal per evitar que es repeteixin situacions com aquesta, i ha assegurat que això contribuiria a trobar una solució al conflicte a Catalunya.





Iceta ha insistit en la necessitat d'abordar la situació a Catalunya per la via política i el diàleg, però ha demanat prudència i no tenir pressa: "Tenim molta pressa perquè la presó preventiva de dos anys és una bogeria. Però les presses no són la manera més ràpida d'arribar als llocs".





També ha avisat que aquesta solució no passa només pel diàleg entre la Generalitat i l'Estat, sinó que també s'ha de fer dins de Catalunya, ja que "Catalunya té un problema intern" que creu que l'independentisme oculta.