Iceta: "El Govern entre JxCat i ERC ens ha fet perdre un any més"

El líder del PSC al Parlament, Miquel Iceta, ha lamentat aquest dijous que el Govern de JxCat i ERC ha fet "perdre un any més" els catalans i d'haver incomplert els seus compromisos en el seu primer any de recorregut.









"Estem en un impàs entre un procés fracassat i un no sap bé què. Aquest Govern mostra símptomes de fatiga, desconfiança interna i falta d'estratègia", ha sostingut en la seva intervenció de rèplica a la compareixença de president de la Generalitat, Quim Torra , en el ple.





En aquest any, segons Iceta, el Govern no ha aprovat els pressupostos, ha tingut múltiples protestes de treballadors públics, han augmentat les llistes d'espera, ha caigut l'índex de confiança empresarial i no han mostrat un compromís en àmbits com l'escola inclusiva, entre altres aspectes.





"Segueixen pensant també sol enmig país. Semblen preocupar només pels que volen la independència o pels seguidors fidels al procés. Mentrestant, les dades econòmiques mostren símptomes preocupants", ha retret.





En la seva opinió, si Torra reafirma la seva voluntat de "tornar a fer" un 1-O és contradictori amb voler el progrés de Catalunya, i li ha demanat que es comprometi a complir amb la legalitat perquè, al seu parer, es necessita estabilitat.