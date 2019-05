ERC y JxCat confirman que votarà 'no' a que Iceta sigui senador

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmat aquest dimecres 15 de maig que el seu partit votarà 'no' a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sigui elegit per la Cambra catalana com a senador per designació autonòmica, el que allunya el socialista d'aspirar després a presidir el Senat.





Ho ha dit en roda de premsa des del Parlament, on ERC ha reunit al seu grup parlamentari per deliberar: "Avui el 'no' és inevitable i ningú ens pot parlar de cortesia parlamentària. Vam veure el nom a la premsa sense que parlessin abans amb els grups".





"No hi ha cortesia parlamentària quan es decideix empresonar als teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van aplicar el 155? No van mirar a la cara de les famílies dels presos quan van venir a aquest Parlament", ha retret als socialistes catalans.









Poc abans, el president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assenyalar que la postura dels partits independentistes veten "la convivència i l'enteniment", perquè temen "les solucions i el diàleg".





ERC argumenta que el seu 'no' a Iceta es fonamenta en dos elements: que considera que les formes amb què s'ha procedit el socialisme no són les adequades, i que Catalunya viu un moment "excepcional" per qüestions com els presos sobiranistes que fan inviable donar suport al líder del PSC.





Sobre les formes, ERC retreu a Sánchez que no iniciés un diàleg previ amb els partits i donés per fet que Iceta presidiria el Senat:





"Sánchez no pot prendre una decisió i esperar que el Parlament la ratifiqui. El Parlament no és súbdit de ningú".





BATET ANUNCIA EL NO DE JXCAT





El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha anunciat aquest dimecres que el seu grup votarà 'no' al fet que la Cambra catalana designi senador autonòmic al líder del PSC, Miquel Iceta, la qual cosa li impedirà aspirar després a la Presidència del Senat.





En roda de premsa, ha argumentat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "va menysprear la sobirania" del Parlament en proposar a Iceta com a president quan ni tan sols havia estat designat senador des de la Cambra catalana.





Així, els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP, sumats a les abstencions de Cs i PP, faran que en el ple d'aquest dijous es rebutgi com a senador a Iceta, que tindrà els suports insuficients dels 17 diputats del PSC i els 8 dels comuns.