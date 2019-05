Sánchez creu que vetar Iceta és anar en contra de la convivència

El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, creu que els partits independentistes catalans, amb el seu rebuig a la candidatura del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a la Presidència del Senat, veten "la convivència i l'entesa", perquè temen "les solucions i el diàleg".









A més, ha afirmat que tenen "por" a dir als catalans que la independència no és possible i que l'única alternativa es diu Constitució i Estatut. En aquest sentit, ha avisat que," encara que els sàpia a les tres dretes i l'independentisme català, aquesta legislatura serà la de la convivència ".





Sánchez s'ha traslladat aquest dimecres a Sant Sebastià per donar suport als candidats a diputat general de Guipúscoa, a l'Alcaldia de Sant Sebastià, Denis Itxaso i Ernesto Gasco, respectivament, en un acte en què ha estat acompanyat de la líder dels socialistes bascos , Idoia Mendia.





El líder socialista ha destacat que "l'independentisme a Catalunya proposa vetar un gran polític català, que ha advocat precisament per la convivència i per la concòrdia, com el Miquel Iceta". "En realitat, no estan vetant a Iceta, el que fan és vetar la convivència, l'entesa", ha apuntat.





Segons la seva opinió, d'aquesta manera, "demostren que tenen por de les solucions i al diàleg". "Tenen por de dir-li als catalans que van creure en ells que la independència no va ser possible i que l'única alternativa es diu Constitució i la via estatutària, que és la que defensa el PSOE", ha asseverat.





Pedro Sánchez ha apuntat que, "per molt cordó sanitari, per molt veto que posin, no podran amb les ànsies del poble català, del poble d'Euskadi, del conjunt dels pobles d'Espanya per la concòrdia, la convivència i la unió de tots els espanyols".





"Aquesta legislatura que comença serà la legislatura de la convivència, mal que els pesi a les tres dretes i l'independentisme català. Aquí va estar el Govern, defensant la Constitució, l'Estat de les Autonomies, l'autogovern d'Euskadi i també de Catalunya", ha subratllat.





CS S'ABSTINDRÀ





La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán ha anunciat aquest dimecres que el seu partit s'abstindrà aquest dijous en la votació de la Cambra catalana sobre si el líder del PSC, la qual cosa complica encara més que sigui designat i que després pugui presidir el Senat.





Ho ha explicat en declaracions als periodistes des dels passadissos del Parlament: "Som crítics en com el PSC, Iceta i Sánchez han gestionat aquest tema del senador. No hi ha hagut diàleg amb els grups com n'hi ha normalment, ens assabentem per la premsa".





Si Cs hagués votat a favor, a Iceta li hagués valgut amb una abstenció de JxCat perquè la votació tirés endavant, però l'abstenció del partit d'Inés Arrimadas fa que l'única possibilitat que sigui designada passada per convèncer al partit de Carles Puigdemont que digui 'sí'.