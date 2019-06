La Fiscalia demana que el TSJC investigui a Salvadó (ERC) per l'1-O i la Hisenda catalana

La Fiscalia ha sol·licitat al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, que elevi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) exposició raonada perquè assumeixi les diligències contra el diputat d'ERC i exsecretari d'Hisenda del Govern Josep Lluís Salvadó per la seva presumpta vinculació amb l'1-O i la creació de la Hisenda catalana.









Segons l'escrit, aquest alt càrrec del departament que va estar liderat per l'exvicepresident Oriol Junqueras pot ser presumpte autor de delictes de malversació de cabals públics, prevaricació, desobediència, descobriment i revelació de secrets i organització criminal --Salvadó va ser detingut el 20 de setembre de 2017 i ja va comparèixer com investigat davant Instrucció 13 tot i que es va acollir al seu dret a no declarar--.





El Ministeri Públic demana que la causa contra ell l'assumeixi el TSJC a ser actualment diputat del Parlament per ERC i tenir la condició d'aforat, ja que presumptament va tenir un paper d'organització dels "preparatiu i elements indispensables per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017" i de les suposades estructures d'Estat com la preparació d'una Agència Tributària catalana amb capacitat per assumir impostos de la Hisenda estatal.





Entre els indicis recopilats contra ell, la Fiscalia cita la localització en el registre del seu despatx a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 uns trossos de paper trencats a la fotocopiadora que, en ser reconstruïts, es va comprovar que, amb data del 14 de setembre de 2017, especificaven "els escenaris posteriors al referèndum encomanant la coordinació dels mateixos per al 2 d'octubre a Elsa Artadi --actualment regidor de Barcelona-- i Josep Lluís Salvadó".





El Ministeri Públic també ressalta diverses converses telefòniques intervingudes de les que "es desprèn que Josep Lluís Salvadó era coneixedor de l'estratègia i el full de ruta a seguir per aconseguir la independència de Catalunya", per exemple amb el document intervingut a casa 'Full de ruta unitària del procés sobiranista català'.





Assenyala altres converses en què aborda quina informació cal remetre al Ministeri d'Hisenda sobre l'1-O, i una altra sobre si hi haurà vot per correu, en què assegura que el solucionaran i que enviaran les targetes censals a 5,5 milions de ciutadans.





Segons l'escrit de la Fiscalia, en les converses també s'escolta que Salvadó mostra "la seva disposició a obeir lleis emanades del Govern de Catalunya per sobre del que pugui dir el Govern d'Espanya o les resolucions judicials".





Sobre la documentació intervinguda en el registre del seu domicili a Barcelona, el Ministeri Públic ressalta un informe amb 175 mesures per a la creació d'un nou estat, amb mesures a adoptar pel Govern i el Parlament, i esborranys amb les normes que havien d'aprovar-se" per fer efectiva la desconnexió de l'Estat espanyol".





Entre les mesures a adoptar des de la Conselleria de Vicepresidència i Economia, estaven desplegar l'estructura organitzativa de la Hisenda catalana, el procediment de recaptació executiva, la xarxa d'oficines de recaptació, el sistema de gestió tributària, models d'autoliquidació i declaracions tributàries, el cadastre, duanes i l'oficina de fiscalitat internacional, segons l'escrit.





Segons la investigació, li van trobar un document amb el títol 'En mà. Personal. Confidencial. De Francesc Sutrias a Salvadó 'que conté un informe amb la distribució d'actius i passius al desembre de 2016, que classifica els béns en territorialitzables, no territorialitzables i extraterritorialitzables, i a partir d'aquí s'acordaria el repartiment.





També van confiscar a Salvadó el document 'Escenari guerra, escenari guerrilla' amb les respostes a les actuacions de l'Estat i les mesures judicials que es puguin adoptar, i també un document en el qual s'especificaven preguntes del Govern xinès sobre el hipotètic banc central català i de la declaració unilateral d'independència.





CAUSA COMPLEXA





En un altre escrit del tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, se sol·licita que es declari la causa contra l'exnúmero dos de Junqueras i actual diputat d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, com a causa complexa i s'ampliï el termini d'instrucció fins el 17 de juliol de 2020 tenint en compte que està pendent respondre sobre Salvadó --que demana unir a la causa de Jové-- i altres diligències.





A més, sol·licita que el procediment es prossegueixi com sumari ordinari tenint en compte que presumptament els fons destinats per l'anterior Govern a l'1-O van ser 3,2 milions euros, dels quals es van abonar efectivament 1,6 milions, de manera que hi ha indicis del presumpte delicte de malversació agreujada, penat fins amb 12 anys de presó.





El tinent fiscal té en compte que suposadament també el Govern va poder destinar uns 750.000 euros a mòduls informàtics de la futura Agència Tributària catalana.





Així mateix, sol·licita la compareixença de nou guàrdies civils de la Unitat de Policia Judicial perquè declarin com a testimonis respecte a diferents informes incorporats a la causa.