Un guàrdia civil que va participar en l'escorcoll a casa de l'ex secretari d'Hisenda de la Generalitat Lluís Salvadó ha explicat que van trobar una carpeta amb els títols "escenari de guerra i escenari de guerrilla". Així ho ha explicat en el marc del judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem.









A preguntes del fiscal Javier Zaragoza, ha assenyalat que als agents els va "cridar l'atenció" una "carpeta blava" amb els títols "escenari de guerra i escenari de guerrilla", amb "dos folis manuscrits amb mesures jurídiques financeres que podria prendre el estat espanyol pels plans independentistes i la resposta que ells podrien donar".





El guàrdia civil va participar en els escorcolls del 20 de setembre de 2017 a despatxos de la Generalitat en compliment del mandat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona. Ha confirmat la conversa que Lluís Salvadó va tenir amb la seva secretària minuts abans d'obrir la porta als agents de la policia judicial.





"Entra al despatx, agafa la pila de papers i llença'ls al pati", ha explicat el guàrdia civil que va ser el que va ordenar Salvadó a la seva secretària el matí en què els guàrdies civils tenien ordre de detenir-i escorcollar el seu domicili i el seu despatx.





Així ho ha manifestat davant del tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya, on ha declarat sense que les càmeres de la televisió institucional hagin captat la seva imatge, tal com ell mateix havia sol·licitat. Aquesta circumstància ha provocat les protestes dels advocats d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, i de Jordi Cuixart, Marina Roig, en considerar que pot ser vulnerat el dret de defensa.





A preguntes del fiscal Javier Zaragoza, el guàrdia civil ha explicat que la primera entrada i escorcoll pel que fa a Salvadó es va dur a terme al seu domicili. Van trucar a la porta i va trigar "tres o quatre minuts en obrir", temps en el qual els agents li van sentir parlar per telèfon. Quan va obrir la porta, l'ex secretari d'Hisenda els va comentar, "en un intent d'excusar la tardança", que estava parlant amb la seva secretària.





Després de la intervenció del telèfon mòbil de Salvadó, ha indicat el testimoni, els investigadors van comprovar que en aquesta trucada l'ex secretari d'Hisenda li va demanar a la seva secretària que entrés al seu despatx, agafés una "pila de papers" i els tirés "al pati" de la conselleria.





En aquest moment ha interromput l'interrogatori Van Den Eynde per protestar pel fet que el guàrdia civil parlés del contingut d'una conversa que ell no va escoltar en el moment de l'escorcoll, però el president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha rebutjat el argument assegurant que el testimoni no estava fent cap valoració i estava relatant "el que va viure" en el marc de la investigació.