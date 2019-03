A partir de dimarts comencen a testificar els primers 24 agents de la Guàrdia Civil

La fase de testimonis del judici del 'Procés' al Tribunal Suprem comptarà la propera setmana amb la compareixença dels primers 24 agents de la Guàrdia Civil sol·licitats per la Fiscalia, la compareixença consumirà les tres jornades de sessió de matí i tarda que arrenca el dimarts que ve.





Les compareixences d'aquests guàrdies civils, la identitat no es dóna a conèixer en la diligència d'ordenació que inclou les seves citacions, es produeix després que el tribunal hagi escoltat els testimonis dels seus comandaments -el coronel Diego Pérez dels Cobos i el tinent general àngel Gozalo -en el dispositiu especial que va arbitrar a Catalunya de cara al referèndum l'1 d'octubre de 2017.





No obstant això, la sessió de dimarts no començarà directament amb els agents, ho farà a les 9.30 hores amb dos testimonis que van quedar pendents en les sessions de les setmana passada a causa del prolongat de l'interrogatori realitzat el dijous al major dels Mossos d'Esquadra , Josep Lluís Trapero.





Es tracta del subsecretari d'Hisenda i Funció Pública sota comandament de Cristóbal Montoro, Felipe Fernández Rico, al qual seguirà un funcionari de la Direcció de Serveis del Departament de Treball de la Generalitat, David Badal.





Pel que fa als agents, són identificats en la diligència pel seu nombre professional TIP i el tribunal ha previst que compareguin un total de set dimarts que ve 19, als quals seguiran altres set el dia 20. Per al dijous 21 la sala ha previst la compareixença com a testimonis d'altres deu agents de l'Institut Armat.





Aquests guàrdies civils, la participació concreta en els fets sotmesos a judici no es dóna a conèixer en la diligència, podrien declarar sobre la seva experiència personal dos moments concrets que són considerats decisius per les acusacions per apuntalar la seva petició de condemna per rebel·lió i manifestació: el setge a la Conselleria d'Economia del 20 de setembre de 2017 i les actuacions a les portes dels col·legis i centres de votació de l'1-O.