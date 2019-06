Hisenda acusa Jordi Pujol Ferrusola de frau fiscal per portar 2,2 milions en efectiu a Andorra

L'Agència Tributària ha conclòs en un nou informe sobre el clan Pujol que el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, va cometre frau fiscal per portar en efectiu 2,2 milions d'euros a Andorra i ocultar aquest patrimoni en l'IRPF.









Segons les dades de l'Oficina Nacional d'Investigació de Frau (ONIF) d'Hisenda, va ingressar 500.000 euros el 2008 i 2.180.000 el 2009. L'origen d'aquestes quantitats no està degudament justificada.





El primer cas ha prescrit però el segon encara es pot perseguir per la via penal i, per això, els inspectors proposen que el fill gran de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol se li imputi un nou delicte contra la Hisenda pública, que se sumaria a les acusacions que ja implica per blanqueig de diners i altres delictes fiscals comesos en els anys següents, tal com instrueix des de 2012 el Jutjat número 5 de l'Audiència Nacional.





Pujol Ferrusola hauria portat aquests diners a l'antiga Banca Reig, informa 'El Confidencial'. Els advocats argumenten que aquestes quantitats procedien de dos préstecs concedits per un magnat editorial mexicà anomenat Bernardo Domínguez Moreno.





No obstant això, Hisenda no dóna versemblança als fets que expliquen des de la defensa de Pujol Ferrusola i considera que s'hauria coordinat amb l'empresari mexicà, ja mort, per simular dos préstecs amb els quals legalitzar els diners.