I tu, ajudaries a algú que pateix una agressió? Nou de cada deu transeünts ho fan

Els transeünts intervenen en nou de cada deu baralles públiques per ajudar les víctimes d'agressió o que estiguin patint violència, segons els autors de l'estudi més gran mai realitzat basat en conflictes reals gravats per càmeres de seguretat.









Aquesta troballa desmenteix la impressió generalitzada que les víctimes solen ser ignorades pels espectadors d'una baralla o una agressió.





Per contra, l'equip de recerca internacional de científics socials va descobrir que almenys un espectador, però generalment diversos, van fer alguna cosa per ajudar. I amb un nombre creixent d'espectadors, hi ha una major probabilitat que almenys algú intervingui per ajudar.





Els investigadors, de la Universitat de Copenhaguen, l'Institut Holandès per a l'Estudi del Delicte i la Llei i la Universitat de Lancaster, van examinar enregistraments de vídeo úniques de 219 discussions i agressions en ciutats d'Amsterdam (Països Baixos), Lancaster (Regne Unit) i Ciutat del Cap (Sud-àfrica).





L'autor principal, el doctor Richard Philpot, de la Universitat de Lancaster i la Universitat de Copenhaguen, explica que, "d'acord amb la creença popular, la no participació és la resposta per defecte dels espectadors durant emergències públiques".





"Desafiant aquest punt de vista, l'actual estudi internacional de dades de vídeo mostra que la intervenció és la norma en els conflictes agressius reals", diu.





"El fet que els espectadors siguin molt més actius del que creiem és una història positiva i tranquil·litzadora per a les possibles víctimes de la violència i per al públic en general -reconeix-. Necessitem desenvolupar esforços de prevenció de delictes que es basin en la voluntat de transeünts per intervenir".





Càmeres de seguretat en els entorns urbans de Lancaster, Amsterdam i Ciutat del Cap capturar imatges d'agressions en baralles públiques. En el 91% de les situacions, les persones que observaven l'incident van intervenir de diverses maneres. O bé gesticulant físicament perquè un agressor es calmi; bloquejant o allunyant l'agressor o consolant a la víctima. La investigació va mostrar més que era més probable que una víctima rebés ajuda quan era present un nombre més gran de persones presents.