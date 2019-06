Sánchez i Batet es reuneixen el 2 de juliol per fixar la data d'investidura

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà dimarts 2 de juliol amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per fixar una data per al debat d'investidura, han informat fonts socialistes.









"El candidat socialista es presentarà al debat d'investidura perquè Espanya tingui un govern progressista, europeista i moderat. El nostre país necessita avançar i Pedro Sánchez vol liderar aquest projecte amb sentit d'Estat", assenyalen aquestes fonts.





La trobada amb Batet es produirà a la tornada del viatge de Sánchez al Japó per participar en la cimera del G-20, que té lloc aquest cap de setmana a la ciutat d'Osaka.





Sánchez i el líder de Podem, Pablo Iglesias, van mantenir aquest dimarts una trobada a la Moncloa per desbloquejar la investidura que va acabar en fracàs, després de la decisió d'aquest últim de mantenir la seva exigència d'entrar en un govern de coalició.





Iglesias li va comunicar a Sánchez que en el cas de no assolir aquest objectiu no descarta votar en contra de la seva investidura, mentre que el president en funcions va repetir la seva oferta de "govern de cooperació" i va avisar el líder de Podem que està determinat a presentar- a un debat d'investidura al mes de juliol tingui o no tingui amarrats abans els suports suficients per tirar-ho endavant.