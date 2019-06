Felipe GonzÃ¡lez envia a PP i Ciutadans "al racÃ³ de pensar" abans de rebutjar la investidura de SÃ¡nchez

L'expresident del Govern Felipe González considera que PP i Ciutadans haurien de marxar "una estoneta al racó de pensar" abans d'expressar la seva negativa sobre la investidura de Pere Sánchez.









"Pensin vostès què volen per a Espanya, no per si mateixos, d'acord amb la voluntat expressada a les urnes pels espanyols, pensin en els problemes més importants d'Espanya i una vegada que ho pensin prenguin posicions", ha explicat aquest dilluns abans d'actuar en un acte a la Casa d'Amèrica.





González ha carregat contra PP i Ciutadans, encara que sense dir el seu nom, sobre que "legitimin" a Vox. Sobre el partit de la ultradreta, concretament quan ha estat preguntat pel portaveu de Vox a l'Assemblea Regional de Múrcia, Juan José Liarte, que va cridar "puta" a la ministra de justícia, Dolors Delgado, ha afirmat que "es defineix ell, igual que defineix al seu grup ".





El pal cap a les dues formacions que han legitimat a Vox ha estat evident: "Té molta llibertat per expressar el fons del seu pensament -sobre Juan José Liarte-, perquè estan sent legitimats per partits que teòricament haurien d'estar defensant valors que ells no respecten" , ha remarcat.





L'expresident ha confiat que hi hagi un Govern socialista a Espanya, tot i que ha reconegut que és difícil ser "optimista" perquè "no se sap com sortirà.





González no s'ha pronunciat sobre si el líder de Podem, Pablo Iglesias, o algú del seu partit haurien d'entrar al Govern, i s'ha limitat a dir que el que han de fer és "presentar-se a la investidura amb un programa" i " compondre un executiu ".





González, que ha expressat el seu suport total al líder socialista en el procés, ha assenyalat que Sánchez no li ha trucat, ni té per què fer-ho, i ha opinat que el president en funcions estarà treballant "discretament".





Segons ha dit, el veu "moure molt en fòrums importants per a Espanya" i suposa que de portes endins la feina està sent més discret. "Molt públicament no es nota, però imagino que discretament ho estarà fent".