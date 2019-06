El PSG rebutja la primera oferta del Barça per recuperar Neymar

El Paris Saint-Germain ha rebutjat el primer acostament realitzat pel FC Barcelona per recuperar el brasiler Neymar Júnior després que el club francès no contempli la seva sortida dos anys després del seu fitxatge, tot i que encara no hi hagi una oferta concreta del club català.





Així ho ha explicat aquest dimecres el diari 'Le Parisien' en la seva edició digital. El president culer, Josep Maria Bartomeu, ha realitzat el primer contacte amb el club francès a través d'intermediaris, però s'ha topat amb la negativa d'un PSG que no vol vendre a Neymar dos estius després del seu culebrot per deixar la Ciutat Comtal.





Neymar va abandonar el Barça per 222 milions d'euros, un traspàs rècord en el món del futbol, i després de dues temporades marcades per les lesions el jugador estaria disposat a renunciar diferents condicions econòmiques per tal de jugar una altra vegada al costat de Leo Messi i Luis Suárez .





"El Barça haurà d'intentar-ho una altra vegada si vol convèncer al PSG", diu 'Le Parisien'. "El FC Barcelona espera ara una posició pública i clara del número 10", afegeix la capçalera francesa, que també explica que Neymar no té previst parlar amb els mitjans fins al dia 7 de juliol.