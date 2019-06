Al Paris Saint-Germain estan fins als nassos del comportament de Neymar. El seu propi president, Nasser Al-Khelaifi, ha declarat en una entrevista amb 'France Football' que ningú va oblidar al crac brasiler a "signar" el contracte amb el club francès.









"Vull jugadors disposats a donar tot per defensar l'honor de la samarreta i unir-se al projecte del club. Aquells que no volen, o no entenen, ens veiem i en parlem", ha sentenciat el president de l'entitat.





Aquestes paraules contrasten amb l'amabilitat amb que Al-Khelaifi es refereix a Mbappé, un dels puntals de l'onze parisenc. "Estic segur al 200% que Mbappé seguirà al PSG la temporada que ve", confia el president.









Un ultimàtum en tota regla per Neymar, que més enllà del seu rendiment esportiu i dels beneficis econòmics que aporta al PSG, porta una ratxa de menyspreus que han acabat amb la paciència de l'staff. Fins i tot l'afició parisenca es mostra farta del futbolista: en una enquesta difosa per 'L'Équipe', un 74% de seguidors estaria disposat a traspassar el jugador si apareix una oferta suculenta.





En els últims temps, Neymar s'ha negat a participar en esdeveniments comercials patrocinats pel club i s'ha mostrat conflictiu amb altres companys del vestidor. Si el crac carioca no modifica la seva actitud, és probable que no arribi a exhaurir el contracte amb els 'parisiens'.