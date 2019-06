El Rei celebra audiències a Barcelona per suavitzar relacions amb la societat civil catalana

El rei Felip VI ha tornat a Barcelona amb motiu de la inauguració del Saló de la Logística, un viatge en el qual aprofita per celebrar audiències amb representants d'entitats de la societat civil catalana.









Al Palauet Albéniz, rep a membres del Col·legi d'Advocats de Tarragona, al Comitè d'Honor de l'organització empresarial Barcelona Global i la nova junta directiva de la patronal Foment del Treball, encapçalada per Josep Sánchez Llibre.





L'estratègia de la Casa Reial passa per suavitzar les relacions amb Catalunya, distanciades com a conseqüència del procés independentista.





Els menyspreus del Govern al monarca han ajudat a deteriorar aquestes relacions. L'últim va tenir lloc ahir a la nit en el sopar del Saló de la Logística i és un més dels que ha anat protagonitzant el Govern català, sobretot amb Quim Torra com a president de la Generalitat.





En aquest sentit, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) va decidir traslladar el lliurament dels seus premis a Barcelona al novembre. L'any passat ja va tenir problemes per celebrar-ho per la negativa de l'ajuntament de cedir l'Auditori, ja que Felip VI havia estat declarat persona non grata.





Segons les previsions, enguany la FPdGi no comptarà amb representants del Govern, després que Torra decidís fa un any no convidar Felip VI a cap acte organitzat per la Generalitat, i que des del Govern català tampoc assistirien a activitats organitzades per la Casa Reial.