L'exdiputat del PP Fernando Sánchez Costa, nou president de Societat Civil Catalana

L'exdiputat del PP al Parlament Fernando Sánchez Costa ha estat nomenat aquest dimecres com a nou president de Societat Civil Catalana (SCC), després de la renúncia del fins ara president Josep Ramon Bosch.









En un comunicat, SCC ha explicat que Sánchez Costa ha estat escollit en l'assemblea de socis de l'entitat que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda amb 132 vots a favor, cap en contra i quatre abstencions: l'exdirigent de SCC Sixto Cadenas ha retirat la seva candidatura abans de la votació.





La llista de Sánchez Costa, que tenia el suport de Bosch, inclou l'Àlex Ramos, Alexandra López-Liz i Xavier Martín com a vicepresidents, Manuel Miró com a secretari i Juan Arza com a tresorer, en un equip directiu format per 18 membres.





Sánchez Costa va ser diputat del PP al Parlament durant dues legislatures entre 2012 i 2017, és historiador i actualment és director d'estudis de SCC.





L'assemblea de socis de l'entitat s'ha celebrat després que fa dues setmanes el fins ara president, Josep Ramon Bosch, anunciés que renuncia al seu càrrec, una dimissió que s'ha fet efectiva en aquesta assemblea.





En roda de premsa, ha explicat que deixava l'entitat perquè considerava que ha complert el "encàrrec" que va rebre quan va ser elegit president de SCC al gener, en la que va ser segona etapa al capdavant de l'entitat després de liderar-la entre 2014 i 2016.





Bosch va donar per tancada la crisi interna de SCC que es va produir a finals de l'any i va assegurar que dues auditories internes demostren que no s'ha produït "ni malversació ni irregularitats" en la gestió de l'entitat.