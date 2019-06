Les hipoteques s'encareixen des que la banca va assumir-ne l'impost

El Banc d'Espanya ha constatat un encariment del tipus d'interès mitjà aplicat als nous préstecs hipotecaris de 30 punts bàsics, fins a l'entorn del 2,4%, entre setembre de 2018 i abril de 2019, que no ha observat en altres segments ni en la compravenda d'habitatges d'altres països de l'entorn, i afirma que podria estar relacionat amb els canvis legislatius introduïts en els últims mesos en matèria de crèdit immobiliari i de compra d'habitatge.









Des de novembre de 2018 els bancs paguen l'Impost d'Actes Jurídics Documentats quan es subscriu una hipoteca i, a més, el Govern va aprovar el març la nova Llei Hipotecària, que augmenta les despeses que ha d'assumir la banca, recull un abaratiment dels interessos de demora i d'amortització anticipada i augmenta els mesos d'impagament abans que s'executi un crèdit, a més d'obligar els bancs a informar millor els clients.





El Banc d'Espanya indica que tot i que els tipus d'interès aplicats a les noves operacions de crèdit i a la resta del finançament a famílies i empreses han romàs en nivells reduïts, "molt pròxims als seus mínims històrics", entre setembre de 2018 i abril d'aquest any, el cost per a l'adquisició d'habitatge ha registrat un increment de 20 punts bàsics per l'augment de tipus, al qual cal afegir una alça addicional d'altres 10 punts per la pujada de les comissions bancàries (30 punts en total), que no s'ha observat en altres països de l'entorn.





Malgrat aquest encariments, la institució dirigida per Pablo Hernández de Cos destaca que les condicions financeres per a llars i empreses han continuat sent "folgades" en els últims mesos, si bé el cicle de relaxació observat en els darrers anys podria estar esgotant-se.





Així, en el primer trimestre de 2019 s'observa un "lleu enduriment" dels criteris d'aprovació dels préstecs a les llars (tant en el segment de compra d'habitatge com en el de consum i altres fins), mentre que aquests haurien romàs sense canvis per a les societats no financeres.