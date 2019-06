La taxa de risc de pobresa a Catalunya el 2018 s'ha situat en el 21,3% --amb dades d'ingressos de 2017--, fet que suposa 1,3 punts més que l'any anterior, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).









Per edats, la població menor de 16 anys segueix sent la que té la taxa més elevada, amb un 28%, malgrat que és l'única que disminueix en relació a l'any anterior, amb 0,5 punts menys.





La taxa de risc de pobresa de la població de 16 a 64 anys és del 20,2%, augmentat 1,2 punts, i la de la població de 65 anys o més és del 19,2%, sent la franja d'edat que ha augmentat més el seu risc, amb 3,7 punts.





Té més incidència en les dones, amb un 24,1% i un augment de 3,4 punts en relació a l'any anterior, que en els homes, amb un 18,4% i una disminució de 0,9 punts.





Les privacions més freqüents que manifesten els catalans en 2018 són no poder fer front unes despeses imprevistes de 700 euros --el 28,3%-- i no poder permetre una setmana de vacances a l'any --27,2%--, tot i que milloren respecte a l'any anterior en 3,6 i 2,5 punts, respectivament, mentre que altres com no poder mantenir l'habitatge a temperatura adequada ha crescut del 6,3% al 8,8%.





Les persones que diuen que arriben a final de mes amb molta dificultat (8,5%), amb dificultat (16,1%) o amb certa dificultat (28,1%) representen el 52,7% de la població, respecte del 49,6% de 2017.





TAXA AROPE





La taxa de risc de pobresa o exclusió social, anomenada taxa Arope i que és la proporció de població que està en risc de pobresa o té privació material severa o baixa intensitat de treball, se situa en el 24,7%, nou dècimes més que l'any anterior.





Dels tres components que componen la taxa Arope creixen dues: la taxa de risc de pobresa i el percentatge de població en situació de privació material severa --del 5% al 6,5%--, mentre que el percentatge de llars amb baixa intensitat de treball ha disminuït --del 8,8% al 5,8%--.





INGRESSOS MITJANS





Els ingressos mitjans nets anuals dels catalans el 2017 han estat de 32.763 euros per llar i de 13.338 euros per persona, sent el cinquè any consecutiu que creixen els ingressos familiars nets.





L'increment anual ha estat de 626 euros, fet que suposa un 4,9%, segons l'Idescat, i aquest augment de la renda ha beneficiat fonamentalment en homes, amb un 8,2%, i la població major de 65 anys, amb un 5,7%.





L'augment dels ingressos ha significat que el llindar de pobresa --que es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos-- sigui un 8,8% superior a l'any passat i se situï en 10.981 euros en les llars formades per una sola persona.





Aquest augment del llindar, que és més elevat que el de la renda, ha comportat que determinats col·lectius que tenen uns ingressos molt estables --com els pensionistes-- i que abans tenien la renda just per sobre del llindar, ara passin a situar-se per sota.





En 2017, la inclusió del lloguer imputat representa un increment d'un 13,9% en els ingressos mitjans de les llars catalanes i una millora dels indicadors de desigualtat.