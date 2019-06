​La Fundació Agbar llança la primera edició del programa Emprèn Social

La Fundació Agbar ha llançat la primera edició del programa Emprèn Social, una iniciativa que té com a objectiu ajudar a tots aquells projectes emprenedors que tinguin vocació en la transformació social. El programa va dirigit a projectes o idees sostenibles en l'àmbit econòmic i social, els quals plantegin solucions per millorar la societat i la qualitat de vida de les persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona.





La iniciativa s'ha presentat a la Fundació Foto Colectania, a un acte en el qual han participat 50 entitats i han intervingut diferents agents del món social i de l'emprenedoria. En primer lloc, Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar, ha introduït el programa i ha explicat que aquesta proposta de la Fundació pretén donar oportunitat a iniciatives emprenedores que tinguin una clara intenció de canviar la situació de vulnerabilitat en què es troben moltes persones de l'entorn més immediat.





"Emprèn Social donarà suport a propostes clarament enfocades a un producte o servei dissenyat per donar solucions i transformar aquestes situacions de vulnerabilitat", ha afirmat Pallejà. "A més, els projectes seleccionats hauran d'implicar als seus destinataris en el procés transformador de la seva realitat actual".





Per la seva banda, Jordi Gusi, soci cofundador de Tandem Social, entitat coordinadora del programa, ha estat l'encarregat de presentar la iniciativa i d'explicar la importància de les empreses socials en el context actual. "L'empresa social és el vehicle de transformació que permet lluitar contra les desigualtats que ha generat la crisi amb un model econòmic sostenible, potenciant així l'impacte social en el temps", ha dit Gusi.





En aquesta cooperativa de consultoria estratègica fa més de 8 anys que s'acompanya a entitats del tercer sector i empreses socials que no volen dependre de finançament públic i que volen ser capaces de transformar socialment la seva comunitat de manera sostenible. "Emprendre amb una actitud valenta, honesta i compromesa, i amb l'acompanyament de programes com Emprèn Social, fa possible que persones surtin de la pobresa, joves tinguin més oportunitats educatives i gent que no troba feina tingui ocupació de qualitat", ha conclòs Jordi Gusi.









Després, ha estat el torn dels emprenedors. En aquest bloc, han participat Mario Cuixart, de la Fundació Germina, amb l'empresa social Urban Time; Vanesa Ortega, amb el projecte d'emprenedoria social PerspectivaMente, i Juan Ignacio Zaffora, de Ship2B.





UNA INICIATIVA OBERTA AL TALENT





Podran inscriure's al programa tots aquells emprenedors, empreses joves o entitats que presentin projectes que tinguin com a primer objectiu contribuir a la resolució d'algun d'aquests tres reptes socials: fomentar l'ocupació per persones en risc d'exclusió social; lluitar contra la pobresa i oferir oportunitats educatives.





La Fundació Agbar oferirà als projectes seleccionats formació en el seu àmbit, assessorament expert i visibilitat social per consolidar els seus models de negoci i el seu impacte social. El programa Emprèn Social es durà a terme del 14 d'octubre del 2019 al 20 de març del 2020, a través de sessions participatives i pràctiques adaptades als participants, amb grups de treball col·laboratius, i també mitjançant l'acompanyament individual, amb un assessorament

personalitzat.





Totes les persones interessades podran inscriure els seus projectes a partir del 8 de juliol fins el 8 de setembre de 2019.