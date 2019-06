Han tornat a saltar les alarmes a l'aeroport de Barcelona-el Prat. El comitè d'empresa ha convocat els vigilants dels controls de seguretat a una vaga indefinida a partir del 12 de juliol per reclamar millores laborals i salarials, ha informat aquest dimecres 26 de juny el sindicat Alternativa Sindical, que juntament amb SPS, STS i Prou convoquen l'aturada.









Els treballadors reclamen millores laborals en matèria de formació i salarials a l'empresa Trablisa --adjudicatària del servei des de juny de 2018-- mitjançant un plus de productivitat de 200 euros.





El comitè de vaga ha registrat a la Conselleria de Treball la convocatòria d'aturada a partir del 12 de juliol, i la plantilla reclama més personal a l'aeroport -actualment són 480- per oferir un bon servei, fer els descansos corresponents i més formació.





Malgrat que les últimes convocatòries de vaga no s'han acabat duent a terme perquè empresa i treballadors han acabat arribant a un acord abans de la data establerta per les aturades, molts temen que aquesta vegada sigui real.





L'última vaga de vigilants aeris que es va produir a l'aeroport del Prat va provocar grans cues i col·lapses provocant fins i tot que molts viatgers no arribessin a agafar el seu avió.





AMENACES





Després d'anunciar la convocatòria de vaga, Alternativa Sindical ha denunciat que l'empresa Trablisa ha amenaçat els treballadors amb "possibles accions legals" si l'atur fos contrari a dret. I és que l'empresa justifica l'impagament del plus de productivitat al·legant que l'anomenat "bonus malus" ha tingut un saldo negatiu, cosa que el sindicat nega. "... lamentablement com s'ha informat en diverses ocasions el resultat a l'Aeroport de Barcelona del bonus malus 2018/2019 ha estat negatiu pel que aquest any, no procedia repartiment (en altres aeroports si que han complert amb els indicadors i existeix un resultat positiu del bonus malus). El plsu contingut en el conveni ha de néixer del resultat positiu del bonus malus, cosa que aquest any no ha passat", diu el comunicat de Trabilsa.





Alternativa Sindical nega la justificació que ha imposat l'empresa i ha condemnat el "clar propòsit intimidatori i coercitiu", diuen sobre les advertències de l'empresa. En el comunicat de la companyia s'afirma que "Trablisa amb la present simplement vol manifestar, amb l'única intenció d'evitar conseqüències desfavorables per a totes les parts, que hi ha una sèrie de punts en el possible ordre del dia de la convocatòria de vaga que poden declarar-la il·legal amb els efectes legals que de tal declaració es deriven".