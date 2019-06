El Rei presideix el Sopar de la Nit de la Logística i l’entrega dels Premis SIL 2019

Sa Majestad el Rei ha presidit La Nit de la Logística del SIL 2019 que s’ha celebrat al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) amb un gran sopar de gala a on s’han entregat els Premis SIL 2019. La Nit de la Logística del SIL ha reunit a un miler de professionals i autoritats del sector del comerç internacional, la logística i la Supply Chain. Entre les principals personalitats que han assistit cal destacar a la Ministra de Justicia, Dolores Delgado; la Secretaria d’Estat de Comerç, Xiana Méndez; el President d'Aragó --Comunitat Convidada del SIL 2019--, Javier Lambán; el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín; el Delegat Especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i President del SIL, Pere Navarro; la consellera d'Economia, Indústria i Ocupació d'Aragó, Marta Gastón; el President de Renfe, Isaías Táboas; el President i Conseller Delegat d'Aena, Maurici Lucena; el President de Puertos del Estado, Salvador de la Encina; el President de la World Free Zones Organization, Mohamed Alzarooni, el President d’ALACAT, Galo Molina; el President de l'Associació de Zones Franques de les Amèriques, Gustavo González; el President de l'Associació Internacional d'Operadors Econòmics Autoritzats (OEA), Duanes i Logística, Antonio Llobet; la Directora General del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué, i Presidents, Consellers Delegats i Directors Generals de destacades empreses del sector.









Durant “La Nit de la Logística”, que ha estat patrocinada pel Grupo Fomento (Adif, Aena, Puertos del Estado i Renfe), ha tingut lloc la cerimònia d’entrega dels Premis SIL 2019 que aquest any han comptat amb un total de 25 candidatures finalistes. En total s’han premiat quatre categories: a l'eficiència logística i innovació tecnològica, a la digitalització de la cadena de subministrament, a la sostenibilitat logística i a l'economia circular.





"Ha estat molt cordial, ha escoltat amb molt d'interès el que li hem comptat i ha fet preguntes", ha ressaltat Guardans preguntat pels mitjans.





"Hem vingut a explicar al Rei el que fem, la qual cosa és Barcelona Global, que Barcelona continuï treballant per a ser una de les grans ciutats del món", ha resumit.





La delegació ha compartit amb el Rei la seva visió de "la importància de les ciutats com a punt de trobada on es desenvolupen els projectes fonamentals de la societat".