Tenir durícies a les plantes dels peus és bo per caminar descalç

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Harvard (Estats Units) i la Universitat Tecnològica de Chemnitz (Alemanya) ha evidenciat tenir durícies a les plantes dels peus és bo per poder caminar descalç.





Per assolir aquesta conclusió, publicada a la revista 'Nature' i recollida per la plataforma Sinc, els experts van analitzar els peus de 81 adults kenyans i 22 nord-americans, comprovant que la tripa eren més gruixuts i durs en les persones que habitualment caminaven descalces, que en aquelles que fan servir sabates regularment.





D'aquesta manera, els investigadors han confirmat que el gruix del call no altera la sensibilitat dels nervis de les plantes dels peus i que, a més, el calçat afecta les forces d'impacte del peu que colpeja el terra, donant més energia a les articulacions que la que s'observa en els individus amb callositats gruixudes.





En concret, les sabates amb sola de coixinet redueixen la sensibilitat i alteren les forces transmeses dels nostres peus a les nostres articulacions. Per contra, el calçat amb soles primes, rígides i sense encoixinat, com els mocassins o les sandàlies, podria oferir una protecció i sensibilitat més semblant a la que atorguen els calls.





"L'objectiu no va ser trobar aplicacions en el calçat o les plantes del peu, sinó conèixer realment com van evolucionar els nostres cossos. Per a nosaltres va ser una gran satisfacció ja que a la comunitat aquesta troballa és i serà discutida amb gran controvèrsia", han dit els investigadors.





Fins on se sap, la funció del call en relació amb la capacitat sensorial del peu humà mai ha estat provada, especialment des d'un punt de vista antropològic. Per això, en el futur els investigadors volen estudiar l'efecte que aquesta càrrega mecànica alterada té sobre l'esquelet.