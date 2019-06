Qui hi ha darrere del Consell de la República de Puigdemont?

El Consell de la República Catalana, impulsat per Carles Puigdemont, estrena nova web. Va néixer a finals de 2018 finançada per 67.639 inscrits que van aportar 10 euros per cap, quantitat a la qual cal sumar altres aportacions voluntàries.









El desenvolupament de la pàgina web ha anat a càrrec de Josep Ganyet, que és conseller delegat de l'empresa de disseny digital Mortensen.





Ganyet és un enginyer informàtic i va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb especialitat en Intel·ligència Artificial. Ha treballat en la companyia tecnològica IBM, al banc Deutsche Bank i en la consultora de disseny Gotomedia.





És professor de la Universitat Pompeu Fabra, imparteix conferències i realitza col·laboracions amb diferents mitjans de comunicació.





Consellrepublica.cat destaca que l'1 d'octubre Catalunya va exercir el "dret d'autodeterminació com mai ho havíem fet abans". Assegura que la legitimitat del Consell es basa en el mandat de l'1-O i confia en la independència de Catalunya.





Entre els seus membres figuren els polítics Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Budó i Antoni Castellà, així com la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie.