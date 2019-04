Des de que Puigdemont va traslladar-se a Brussel·les el mes d'octubre de 2018, fugint de la causa oberta al Tribunal Suprem pels fets del 'procés', l'expresidente de la Generalitat ha viscut còmodament a Bèlgica malgrat no comptar amb cap càrrec públic ni ocupació privada.









Darrere del finançament de Puigdemont sempre s'ha apuntat a Josep Maria Matamala --'Jami', com l'anomenen els seus íntims--, propietari de la companyia Incatis S.L., que es dedica a organitzar mostres i fires gastronòmiques en diferents municipis catalans, la majoria d'ells controlats per alcaldes convergents.





Tanmateix, 'El Triangle' ha informat sobre un nou personatge que podria oficiar de mecenes de Puigdemont en la seva etapa belga. El setmanari assenyala que recentment s'ha constituit una entitat anomenada CAT Global ASBL. Aquesta associació, fundada el passat 13 de març segons el dret belga, té la funció de recullir i gestionar els ingressos que el fracassat Consell per la República --un ens que pretenia realitzar tasques de govern "digitals" des de l'estranger-- fos capaç de recaptar a través de donacions privades.





En l'organigrama de CAT Global ASBL s'hi troben pesos pesats de la "vella guàrdia" pujolista, com Miquel Esquirol --fundador de CDC-- o Erika Casajoana, filla de Jaume Casajoana, també fundador de la formació pujolista i estret col·laborador de Jordi Pujol des dels temps dels 'fets de Palau'.





UN TRESORER VINCULAT A L'OPUS





Un dels noms que apareixen en l'equip de l'associació belga és Jaime Bernis Calatayud, que oficia de tresorer i és soci fundador de la consultora TAS Europrojects, un 'lobby' que es dedica a caçar rendes europees.





'El Triangle' apunta a que Jaime Bernis és un important membre de l’Opus Dei, l’organització catòlica fundada per Josemaría Escrivá de Balaguer.





TAS Europrojects és una consultora en la qual l'Opus hi té una presència rellevant: el seu president, Felipe Prósper, i el seu vicepresident, Víctor Pou, tenen excel·lents relacions amb la Universitat de Navarra i l'escola de negocis IESE, bastions 'opusdeistes' en l'àmbit de l'educació superior.





CDC I OPUS, UNA VELLA HISTÒRIA





La vinculació entre el nacionalisme convergents i la prelatura religiosa no és nova. Jordi Pujol ja mantingué una sòlida relació amb personatges del món empresarial vinculats amb l'Opus. En el projecte personalista de Pujol, l'acció política i les creences religioses formaven un tot únic, i per això la col·laboració amb membres de l'"Obra" era natural des del seu punt de vista.





No és d'estranyar que Marta Ferrusola acudís a la canonització de Josemaría Escrivá de Balaguer, o que els diferents governs convergents hagin subvencionat generosament any rere any els col·legis privats vinculats amb l'Opus. En concret, entre 2010 i 2016, els 16 centres escolars de l'Opus que operen a Catalunya van reunir 180 milions del pressupost del Govern català.





De fet, Artur Mas ja va comptar amb un col·laborador vinculat amb la prelatura, Joan Maria Piqué, que actualment exerceix de cap de premsa de Quim Torra. Així doncs, que Jaime Bernis es converteixi en home de confiança de Puigdemont no és d'estranyar si s'observen aquests lligams mantinguts en el temps entre el món convergent i el món 'opusdeista'.