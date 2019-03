Just quan el PDeCat començava a refer-se de la humiliació infligida per Puigdemont en la confecció de les llistes al Congrés, arriba una nova mostra de genuflexió de la formació liderada per Bonvehí.





En les candidatures al Senat de la formació posconvergent, el "cercle de Waterloo" ha aconseguit fer-se un forat en els llocs preeminents i desplaçar a candidats que no són de plena confiança per al president fugat.





Entre els noms que Puigdemont ha imposat es troben els de l'exconseller de Cultura actualment a Bèlgica, Lluís Puig, l'esposa de l'exconseller Josep Rull, Meritxell Lluís, i l'empresari i col·laborador de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, seran candidats al Senat per JxCat a les eleccions generals del 28 d'abril.





Així ho ha decidit el Consell Nacional del PDeCAT, reunit aquest dimarts a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i que ha tancat la candidatura per a les generals: Puig i Lluís seran candidats per la província de Barcelona, i Matalama per la de Girona.





Així mateix, el PDeCAT ha confirmat que la llista a les generals per al Congrés la liderarà l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez seguit de la consellera de Cultura Laura Borràs; els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull lideraran Lleida i Tarragona, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas la de Girona.