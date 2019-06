La Fiscalia Anticorrupció demana penes d'entre 6 i 7 anys per a 22 imputats en el Cas Lezo

En el seu escrit d'acusació de la Fiscalia Anticorrupció per la peça 'Inassa' del cas Lezo, demana penes d'entre 6 i 7 anys de presó per a 22 persones. Segons Anticorrupció, la compra del 75% d'Inassa, es va efectuar per 73 milions de dòlars i amb un "sobrepreu indegut" d'entre 19.066.500 i 29.013.109 euros.









En paraules de la Fiscalia en el seu escrit de acusión, per a la consecució dels fets descrits "va ser essencial la conducta desplegada pels acusats Ignacio López Galiacho Perona, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, , Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido i Roberto Sanz Pinacho, tots ells membres del Consell de Administració de CANAL d'ISABEL II qui van atorgar l'autorització per a la compra directa d'INASSA en la sessió del Consell celebrada el 14 de novembre de 2001, tot i conèixer que s'anava a interposar en l'operació una societat panamenya i el sobrepreu injustificat que es pagaria".





"En definitiva, la palmària i conscient deixadesa de les funcions que els acusats tenien encomanades en els seus respectius àmbits d'actuació com a membres de l'ens CANAL D'ISABEL II per a la protecció dels interessos públics, va permetre", segons afirma Anticorrupció, "que es desviessin quantiosos fons públics a finançar una operació que va causar indegudament un menyscabament econòmic a aquesta entitat en benefici exclusiu de tercers".





A més de les penes de presó, la Fiscalia sol·licita que els acusats indemnitzin Canal amb la quantitat suposadament malversada, 19.066.500 euros, que podria variar quan se celebri el judici a l'Audiència Nacional i la Fiscalia exposi les seves conclusions.