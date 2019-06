La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha considerat "injustificat i inacceptable" el retard a octubre de 2020 de la posada en marxa d'òrgans judicials creats el 2017, i a octubre de 2021 d'altres creats en 2019, en un acord de la Sala de Govern.





Segons ha informat el TSJC en un comunicat, insta la Conselleria de Justícia de la Generalitat que de manera immediata remogui "els obstacles que impedeixen la ràpida i plena dotació de la totalitat d'òrgans judicials creats en l'àmbit del TSJC, amb singular exigència respecte dels jutjats de Primera Instància 7 de Girona, Primera Instància i Instrucció 8 de Arenys de Mar i Primera Instància i Instrucció 6 de Vic".





Aquest acord es va adoptar en la sessió de la Comissió de Sala de Govern celebrada el passat 25 de juny i inclou, també, la necessitat inajornable que es "culmini l'equipament indispensable per a l'exercici de la Secció orgànica d'Apel·lació Penal de la sala civil i Penal".





Lamenten que no hi ha dependències per a albergar aquest nou òrgan, oficina de suport ni despatxos perquè els seus magistrats i magistrades puguin dur a terme "una funció tan rellevant com és la segona instància penal".





El president del TSJC, Jesús María Barrientos, va sotmetre a valoració de la Comissió de Sala de Govern la situació generada per la "falta de responsabilitat i l'ajornament injustificat" en la posada en marxa d'òrgans aprovats, creats, compromesos, des 2017 per donar resposta a una necessitat que consideren urgent i objectiva.





Pel president Barrientos, "la manca de resposta de l'Administració frega el menyspreu", i rebutja assumir com una cosa normal que en aquest escenari es difereixi a 2021 un òrgan creat el 2019 o que òrgans creats en 2017 no es posin en marxa fins al 2020 , indica el TSJC.