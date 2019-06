El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat el nomenament dels membres de quatre òrgans que depenen de la Cambra catalana i que estaven pendents de l'acord dels partits per desbloquejar-se.









Són els membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no referendàries; el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic; el Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la Junta de Govern del Memorial Democràtic.





Fonts de la Presidència de la Cambra han destacat que la renovació es produeix després que, al març, el president del Parlament, Roger Torrent, instés als grups a posar-se d'acord per desbloquejar una vintena d'òrgans pendents de renovació i que depenen del ple. No obstant això, també és cert que en les últimes setmanes l'independentisme ha recuperat la seva majoria al Parlament i l'activitat parlamentària s'ha vist incrementada com a conseqüència d'això.





Les mateixes fonts destaquen que Torrent va demanar que les renovacions es fessin amb criteris de paritat, i celebren que, dels 24 membres als quals ha donat llum verda aquest dijous al Parlament, 14 són dones i 10 homes.





Malgrat aquesta primera onada de desbloqueig, al Parlament segueix tenint pendent renovar òrgans clau els membres segueixen exercint amb el mandat caducat: el Síndic de Greuges i parcialment la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries, entre d'altres.





NOMS





Els sis nous noms de la Comissió de Control de les Consultes Populars no referendàries són Gala Pin a proposta dels comuns; Xavier Godàs (ERC); Miquel Pérez-Moneo (PSC); Josep Pagès (JxCat), Pablo Nou (PP) i Elia Marzal (Cs).





Els sis membres del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic són Frederic Ximeno (comuns); Sarai Sarroca (ERC); Bàrbara Pons (PSC); Marta Torra (JxCat); Salvador Lladó (CUP) i Montserrat Termes (Cs).





Els sis nous vocals del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són Montserrat Escutia (comuns); Elisabet Cañigueral (ERC); Joan Gené (PSC); Concepció Cervós (JxCat); Eva Carreras (CUP) y Vicente Sanchis (Cs).





Finalment, la Junta de Govern del Memorial Democràtic estarà formada per Ramon Arnabat (comuns); Aurora Madaula (JxCat); Jordi Canal (Cs); Marta Rovira (ERC); Maria Argèlia Queralt (PSC) y Eva Fernández (CUP).