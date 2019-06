Les obres per al nou Museu Thyssen de Sant Feliu començaran el 2020

Les obres per fer realitat el nou Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona) costaran al voltant dels sis milions d'euros i el seu inici està previst per al 2020, any en què inicialment estava previst obrir l'espai artístic.





El projecte executiu del museu continua en procés de licitació i el proper 15 de juliol es tancarà el termini de presentació de propostes per redactar el projecte, ha explicat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, aquest divendres en roda de premsa al costat de la baronessa Thyssen.





Amb el pressupost final i el calendari encara per tancar, des de l'Ajuntament es calcula que el projecte del Museu tindrà un cost de gairebé sis milions d'euros.





A la presentació de l'exposició 'Iconografies. De Sorolla a Picasso i Valdés. Col·lecció Fundació Bancaixa - Col·lecció Carmen Thyssen', Motas ha volgut recordar que amb aquest projecte, Sant Feliu de Guíxols acollirà la "millor col·lecció" de pintura catalana de la baronessa.





AMPLIACIÓ DEL PROJECTE





Motas ha explicat que el projecte global s'ha ampliat pel que fa a la urbanització de l'entorn --a més dels jardins--, que inclourà l'absis, la plaça del monestir i el carrer Horta --l'accés principal--, amb la idea que l'art estigui present en tots els espais i no només al museu.





Els arquitectes encarregats de la redacció del projecte executiu de tenir en compte aquests espais, a més del monestir i el nou edifici, que s'emplaçarà a la zona d'aparcament.





Del conjunt de propostes presentades, un jurat escollirà cinc projectes i, amb una nova ronda de selecció, es nomenarà el guanyador entre aquests.





DIFICULTATS EN UN ANY ELECTORAL





L'alcalde del municipi ha assenyalat que el calendari electoral ha dificultat els processos amb la resta de les administracions que s'han d'implicar en el projecte, i assegura que hi ha compromisos verbals, encara que falta de concreció.





De moment la Diputació de Girona va realitzar una injecció de 1,2 milions el 2018, i l'Ajuntament ha recordat que serà el primer a apostar per un projecte d'àmbit local, però de repercussió nacional.