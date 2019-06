Sánchez apressa els partits i afirma que Espanya "necessita un Govern al juliol"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que Espanya "necessita un Govern al mes de juliol" i que bloquejar les negociacions suposa bloquejar el país sencer.









Sánchez ofereix a Unides Podem un "govern de cooperació" i reitera que "no hi ha alternativa" al resultat de la voluntat popular, ja que cal recordar que el PSOE va ser la força política més votada en els passats comicis.





El socialista, desplaçat al Japó per assistir a la cimera del G-20 a Osaka, ha comparegut davant els mitjans de comunicació ressaltant que "Espanya no es pot aturar", així com també ha cridat a la responsabilitat de tots els partits.





GOVERNAR DES DE L'ESQUERRA





Sánchez ha reiterat que "no té intenció d'especular" a favor de l'estabilitat. La seva intenció, respecte a la política de pactes, és la de "governar des de l'esquerra" però també ha declarat la seva intenció d'entendre "amb tots els partits polítics dins de la Constitució.





"La reflexió que trasllat és que es necessita tornar a la responsabilitat de tots", ha declarat, perquè "el veredicte de les urnes és inapel·lable".