L'Argentina de Messi es classifica per a les semifinals de la Copa Amèrica

La selecció d'Argentina s'ha classificat aquesta matinada per tercera vegada consecutiva per a les semifinals de la Copa Amèrica després de guanyar a Veneçuela (0-2) en un xoc on els argentins es van replegar enrere i gràcies a aquesta solidesa van aconseguir ser efectius a dalt.









Els gols de Lautaro Martínez a l'inici del partit, amb un gol de taló en desviar una centrada de Messi, i de Giovani Lo Celso al terme d'aquest van ser suficients per classificar a la selecció argentina per a les semifinals, on s'enfrontarà davant la favorita, Brasil, en la qual molts titulen com 'final anticipada'.





Els de Scaloni no van realitzar un bon encontre però va ser suficient per guanyar. El crac del FC Barcelona, Leo Messi, no va brillar, no va estar al seu nivell habitual i no va aconseguir veure porteria. El mateix '10' va reconèixer després del partit que no està jugant al nivell que s'esperava d'ell mateix.





Amb aquest triomf, l'Argentina se situa en les semifinals per tercera vegada consecutiva i per cinquena vegada en els últims sis anys. A la penúltima ronda del torneig, Leo Messi tindrà l'oportunitat de redimir-se a nivell personal i, sobretot, de cara a tots els crítics que li menyspreen per no estar al mateix nivell amb el combinat nacional que amb el Barcelona.