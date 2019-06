Amaia presentarà la seva gira 'Pero No Pasa Nada' al Teatre del Liceu de Barcelona

La cantant, exconcursant d'Operación Triunfo, Amaia presentarà la seva gira 'Però No Passa Res' amb el disc homònim al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el proper 20 desembre durant el Festival Mil·lenni.









El disc es publicarà al setembre i que la gira tindrà 14 concerts, amb temes com 'El Relámpago' i 'Nadie Podría Hacerlo',





El disc 'Però No Pasa Nada' és "com un disc d'estil pop rock en què Amaia, amb l'ajuda de Santiago Motoritzat com producció, ha donat llibertat a la seva habilitat per compondre cançons senzilles", explica l'organització del Festival Mil · leni.