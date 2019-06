L'efecte de l'onada de calor, un problema per als animals del Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona ha posat en marxa aquests dies diverses mesures per pal·liar els efectes de l'onada de calor en els animals, com és habitual durant l'estiu, segons un comunicat de l'entitat.













Molts dels animals estan perfectament adaptats a la calor. A més, el parc zoològic està considerat com un refugi climàtic dins de la ciutat, gràcies a la vegetació abundant i la cobertura dels arbres, cosa que ajuda a que el recinte estigui tres graus per sota de la mitjana de la ciutat.





Quan hi ha onades de calor, els cuidadors renoven amb més freqüència les zones de bany perquè l'aigua estigui més fresca, així com també s'apliquen regs amb aspersors per refrescar als animals.





FRUITA DE TEMPORADA





La dieta dels animals creix en fruita de temporada, així com també "enriquiments", alguns alimentaris, per variar la manera de presentar el menjar.





També se'ls dóna menjar en forma de gelats. Síndria o meló congelats per als elefants, brou o suc per als óssos, fruita congelada, blocs de gel per girafes, etc.