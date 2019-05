La plantilla del Zoo de Barcelona ha decidit en assemblea desconvocar les vagues previstes per als dies 9, 11, 12, 15, 18 i 19 de maig, després que el ple municipal de divendres passat aprovés la nova ordenança de protecció d'animals.









En un comunicat de CC.OO. de Catalunya aquest dimecres, el sindicat ha dit que els treballadors buscaran ara "noves vies per aconseguir l'estabilitat laboral i preservar els llocs de treball" actuals.





"Per a CC.OO. la lluita no s'acaba aquí, sinó que continua, perquè l'ordenança deixa molts serrells sobre els quals continuar treballant, com els projectes que ha de confeccionar la direcció", ha dit.