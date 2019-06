Detenen dos menors per agressió sexual a una dona a Canet de Mar

La policia local de Canet de Mar (Barcelona) ha detingut dos menors presumptament acusats d'una agressió sexual a una dona a la matinada d'aquest dissabte, tal com han informat els Mossos d'Esquadra.









Els dos joves, sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, han estat detinguts a primera hora d'aquest dissabte, tal com ha comunicat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.





El departament ha condemnat "de la manera més rotunda la presumpta agressió sexual", ha mostrat el seu suport i acompanyament a la víctima i ha posat a la seva disposició els seus serveis de suport a dones que han patit violència masclista.





La Generalitat presentarà una denúncia i es personarà contra els joves, i ha instat la justícia a actuar "amb la màxima celeritat per aclarir els fets i amb tota la contundència que correspongui".





La Conselleria ha afirmat que fets com aquest "no tenen cabuda a la societat catalana", i ha defensat que com a administració pública segueixen treballant perquè no es produeixi cap tipus de violència masclista.