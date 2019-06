El Barça pretén incorporar a l'exmadridista Nikola Mirotic

El FC Barcelona Lassa està treballant per millorar i pujar un esglaó el gran nivell de qualitat que té per poder competir de tu a tu amb el Reial Madrid, en Lliga, i amb equips contrastats com el CSKA de Moscou o el Fenerbache, entre d'altres, a l'Eurolliga.









Per a això, el conjunt català sondeja l'opció d'incorporar a Nikola Mirotic, l'actual jugador dels Milwaukee Bucks, sens dubte, una sorpresa en el bàsquet europeu. I és que des del club veuen a Mirotic com un jugador d'interès al qual ja s'ha sondejat.





El nacionalitzat espanyol finalitza contracte aquesta temporada i serà agent lliure, cosa que dóna esperances als blaugrana. L'aspecte negatiu, i molt important, és el del sou, doncs Mirotic cobra 12,5 milions de dòlars, cosa impensable i impagable en el bàsquet europeu o, almenys, a 'Can Barça'.